Las mochilas transparentes: ver no es prevenir
La prevención seria de la violencia escolar difícilmente puede explicarse solo por la facilidad de inspeccionar objetos personales, afirma Héctor Navedo
9 de marzo de 2026 - 3:00 PM
El Proyecto de la Cámara 1144 propone que los estudiantes del sistema público usen mochilas transparentes para facilitar la detección de armas, drogas o cigarrillos electrónicos. La preocupación que impulsa la medida merece atención seria. Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, durante el año escolar 2022-2023 se reportaron 23 incidentes relacionados con armas, 67 con uso o posesión de sustancias controladas y 351 vinculados a situaciones de violencia escolar. A lo anterior se suman más de 600 intervenciones asociadas al uso de vaporizadores y una consulta juvenil que identificó un consumo de 19.6% de cigarrillos electrónicos en adolescentes.
