OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Héctor NavedoHéctor Navedo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las mochilas transparentes: ver no es prevenir

La prevención seria de la violencia escolar difícilmente puede explicarse solo por la facilidad de inspeccionar objetos personales, afirma Héctor Navedo

9 de marzo de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, durante el año escolar 2022-2023 se reportaron 23 incidentes relacionados con armas, 67 con uso o posesión de sustancias controladas y 351 vinculados a situaciones de violencia escolar, escribe Héctor Navedo. (Shutterstock)

El Proyecto de la Cámara 1144 propone que los estudiantes del sistema público usen mochilas transparentes para facilitar la detección de armas, drogas o cigarrillos electrónicos. La preocupación que impulsa la medida merece atención seria. Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, durante el año escolar 2022-2023 se reportaron 23 incidentes relacionados con armas, 67 con uso o posesión de sustancias controladas y 351 vinculados a situaciones de violencia escolar. A lo anterior se suman más de 600 intervenciones asociadas al uso de vaporizadores y una consulta juvenil que identificó un consumo de 19.6% de cigarrillos electrónicos en adolescentes.

ACERCA DEL AUTOR
Héctor Navedo

Héctor Navedo

Arrow Icon
Doctor en Educación
