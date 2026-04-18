El cuento Bagazo , de Abelardo Díaz Alfaro, constituye una poderosa herramienta literaria para complementar el estudio de la Historia de Puerto Rico. A través de una narración breve pero intensa, el autor logra condensar la experiencia vital de la clase obrera en la industria azucarera, uno de los pilares económicos del país durante gran parte del siglo XX. La literatura, en este sentido, no solo narra hechos sino que humaniza los procesos históricos y permite al lector comprenderlos desde la vivencia concreta del sujeto.

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