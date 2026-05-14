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Gabriel CapellaGabriel Capella
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prima:Lejos de los fondos federales la prosperidad

La prosperidad duradera no se importa mediante transferencias federales; ha de construirse localmente, mediante buena gobernanza y reformas que viabilicen el trabajo, la inversión y la productividad, sostiene Gabriel Capella

14 de mayo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La industria de la construcción no ha podido tener continuidad en los proyectos de reconstrucción por la falta de fluidez de los fondos federales.
Hoy enfrentamos la misma encrucijada que en 2009, ahora con miles de millones de fondos de reconstrucción tras María, que llegan a una economía estructuralmente débil, escribe Gabriel Capella. (Ramon Tonito Zayas)

La economía de Puerto Rico lleva dos décadas sin crecer. Esto no es una afirmación retórica ni una opinión: es lo que muestran los datos. El último ciclo de expansión sostenida terminó en 2006. Desde entonces, la economía ha tenido más años de contracción que de crecimiento —solo seis de los últimos veinte registraron expansión— y el producto interno bruto (PIB) real permanece 15% por debajo de su pico de 2004.

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