Opinión
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Lejos de los fondos federales la prosperidad
La prosperidad duradera no se importa mediante transferencias federales; ha de construirse localmente, mediante buena gobernanza y reformas que viabilicen el trabajo, la inversión y la productividad, sostiene Gabriel Capella
14 de mayo de 2026 - 11:00 PM
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