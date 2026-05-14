La economía de Puerto Rico lleva dos décadas sin crecer. Esto no es una afirmación retórica ni una opinión: es lo que muestran los datos. El último ciclo de expansión sostenida terminó en 2006. Desde entonces, la economía ha tenido más años de contracción que de crecimiento —solo seis de los últimos veinte registraron expansión— y el producto interno bruto (PIB) real permanece 15% por debajo de su pico de 2004.

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