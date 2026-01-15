Ley 113: oportunidad que la UPR no puede desperdiciar
Un estudiante que ha trabajado duro no debe navegar procesos lentos para entrar a su universidad pública, escribe Jonathan Muñoz
15 de enero de 2026 - 10:00 PM
En Puerto Rico llevamos años hablando de atraer talento, fortalecer la Universidad de Puerto Rico (UPR) y devolverle a las familias la confianza en su universidad pública. La Ley 113 surge precisamente en ese contexto, como una medida concreta para adelantar ese objetivo al conceder admisión automática a los estudiantes ubicados en el 20 % superior de su clase al finalizar el undécimo grado de escuela superior. Sin embargo, su implantación ha generado inquietudes y debates que merecen una reflexión serena.
