Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
David Carrasquillo MedranoDavid Carrasquillo Medrano
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Lo feo de aprobar decisiones claves entre gallos y medianoche

En un contexto de crisis climática, presiones costeras y desigualdades territoriales, Puerto Rico necesita elevar su estándar ético en la toma de decisiones ambientales, señala David Carrasquillo

9 de enero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La democracia ambiental no se reduce a cumplir plazos o publicar avisos. Supone acceso efectivo a la información, tiempo razonable para analizarla y condiciones que permitan a la ciudadanía participar de forma significativa, escribe David Carrasquillo. (Carlos Rivera Giusti)

Las decisiones públicas no ocurren en el vacío. Ocurren en contextos específicos, en momentos determinados y bajo condiciones que pueden facilitar —o limitar— la participación ciudadana. Por eso, cuando se toman determinaciones ambientales de alto impacto en días feriados, el asunto trasciende el expediente técnico y entra de lleno en el terreno de la ética democrática.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Protección ambientalCambio climáticoMedio ambiente
ACERCA DEL AUTOR
David Carrasquillo Medrano

David Carrasquillo Medrano

Arrow Icon
El autor es planificador profesional licenciado y director ejecutivo de Planifiquemos. Además fue miembro de la la Comisión de Equidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: