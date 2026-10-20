Los últimos resultados de las pruebas PISA dejaron malos resultados para América Latina y el Caribe. La región sigue en la mitad baja del desempeño mundial en los tres dominios evaluados: uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esa proporción es de uno de cada cinco. En promedio, nuestros estudiantes están entre cuatro y cinco años de escolaridad por detrás de sus pares de los países desarrollados, y la brecha con la OCDE, aunque se redujo desde 2022, lo hizo sobre todo porque los países de mejor desempeño del mundo cayeron, no porque la región mejoró.