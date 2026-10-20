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Mercedes MateoMercedes Mateo
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prima:Lo que nos cuenta PISA de la educación en América Latina

Uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias, señala Mercedes Mateo

20 de octubre de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Cómo manejar las malas notas?
Los programas que logran mejores resultados comparten instrucción sistemática desde los primeros grados, tutorías frecuentes ajustadas al nivel real de cada estudiante y acompañamiento sostenido a los docentes, escribe Mercedes Mateo

Los últimos resultados de las pruebas PISA dejaron malos resultados para América Latina y el Caribe. La región sigue en la mitad baja del desempeño mundial en los tres dominios evaluados: uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esa proporción es de uno de cada cinco. En promedio, nuestros estudiantes están entre cuatro y cinco años de escolaridad por detrás de sus pares de los países desarrollados, y la brecha con la OCDE, aunque se redujo desde 2022, lo hizo sobre todo porque los países de mejor desempeño del mundo cayeron, no porque la región mejoró.

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