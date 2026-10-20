Lo que nos cuenta PISA de la educación en América Latina
Uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias, señala Mercedes Mateo
20 de octubre de 2026 - 10:30 PM
20 de octubre de 2026 - 10:30 PM
Los últimos resultados de las pruebas PISA dejaron malos resultados para América Latina y el Caribe. La región sigue en la mitad baja del desempeño mundial en los tres dominios evaluados: uno de cada dos estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias ni en lectura, ni en matemática, ni en ciencias. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esa proporción es de uno de cada cinco. En promedio, nuestros estudiantes están entre cuatro y cinco años de escolaridad por detrás de sus pares de los países desarrollados, y la brecha con la OCDE, aunque se redujo desde 2022, lo hizo sobre todo porque los países de mejor desempeño del mundo cayeron, no porque la región mejoró.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: