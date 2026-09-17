No soy de aquí ni soy de allá. No porque carezca de identidad. Al contrario, quien migra lleva consigo su idiosincrasia, creencias, afectos, recuerdos y experiencias. Migrar trasciende un desplazamiento: alguien sale de un país y llega a otro. En ese transitar, hay vidas, travesías, fronteras, procesos y violencias. Y hay otro viaje más difícil de expresar, el que ocurre en el propio ser de quien migra.

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