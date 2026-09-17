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Jeniffer Johana Martínez MedinaJeniffer Johana Martínez Medina
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los duelos que también cruzan fronteras

Es una realidad que el estatus migratorio determina posibilidades y garantías jurídicas, pero jamás debe considerarse un criterio para reconocer o negar la dignidad humana, opina Jeniffer Johana Martínez Medina

17 de septiembre de 2026 - 7:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Tampoco podemos romantizar la partida. No todas las personas migran de la misma manera ni por las mismas razones. Algunas salen buscando oportunidades, otras persiguen estabilidad económica, seguridad o pretenden ayudar a sus familias, señala Jeniffer Martínez. (Ramon "Tonito" Zayas)

No soy de aquí ni soy de allá. No porque carezca de identidad. Al contrario, quien migra lleva consigo su idiosincrasia, creencias, afectos, recuerdos y experiencias. Migrar trasciende un desplazamiento: alguien sale de un país y llega a otro. En ese transitar, hay vidas, travesías, fronteras, procesos y violencias. Y hay otro viaje más difícil de expresar, el que ocurre en el propio ser de quien migra.

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InmigrantesEmigración puertorriqueñaDiáspora puertorriqueña
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Jeniffer Johana Martínez Medina

Jeniffer Johana Martínez Medina

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Coordinadora Proyecto “EDUCARTE”, Siempre Vivas Metro, Universidad de Puerto Rico
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