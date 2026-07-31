Opinión
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Retos del giro demográfico en Puerto Rico
Puerto Rico ha perdido alrededor del 17 por ciento de su población. Si se comparara directamente con los 50 estados, tendría la reducción poblacional más pronunciada de la nación, señala Eduardo Bhatia
31 de julio de 2026 - 11:10 PM
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