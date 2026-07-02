Parte de la crisis en la democracia contemporánea se debe a los fallos estructurales de la representación electoral. La situación nos ha llevado a estar “gobernados” por unas élites extractivas de políticos narcisistas. Los políticos parecen vivir para ser vistos, fotografiados, televisados y para reproducirse “eternamente” en las malsanas redes sociales. Exhiben un narcisismo crónico: necesitan mucha atención constante, incluso antes de llegar a ser políticos electos. Además, luego de fracasar en la política, se regodean en la hiper-presencia en los medios. Lo vemos todos los días en el vaudeville colonial isleño, pero también está el caso extremo de Donald Trump, quien ahora desea aparecer hasta en los pasaportes.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.