Luis Rafael Sánchez: Bembo y piel canela
¿Existe un currículo que enseñe la cultura africana y nos permita entender que somos mulatos física y culturalmente? Cuestiona Carmen Centeno Añeses
27 de junio de 2026 - 8:30 PM
27 de junio de 2026 - 8:30 PM
“El prejuicio racial, esa repulsiva ideología, con numerosas huestes en ambas Américas” todavía existe en pleno siglo XXI, ha afirmado nuestro escritor Luis Rafael Sánchez en su ensayo “Bembo y piel canela”. El racismo sigue conformando algunas concepciones sociales que inciden incluso en los tribunales. Recordemos las frases insultantes que acostumbraban a usar tanto racistas de élite social como de bajos recursos, quienes aprendieron nociones eurocéntricas y una hispanofilia que no tomaba en cuenta la diversidad de España.
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