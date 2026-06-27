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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Luis Rafael Sánchez: Bembo y piel canela

¿Existe un currículo que enseñe la cultura africana y nos permita entender que somos mulatos física y culturalmente? Cuestiona Carmen Centeno Añeses

27 de junio de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Luis Rafael Sanchez, laureado dramaturgo y novelista puertorriqueño. Autor de La Guaracha del Macho Camacho, La pasión según Antígona Pérez y La guagua aérea, entre otros (Archivo)

“El prejuicio racial, esa repulsiva ideología, con numerosas huestes en ambas Américas” todavía existe en pleno siglo XXI, ha afirmado nuestro escritor Luis Rafael Sánchez en su ensayo “Bembo y piel canela”. El racismo sigue conformando algunas concepciones sociales que inciden incluso en los tribunales. Recordemos las frases insultantes que acostumbraban a usar tanto racistas de élite social como de bajos recursos, quienes aprendieron nociones eurocéntricas y una hispanofilia que no tomaba en cuenta la diversidad de España.

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