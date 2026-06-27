“El prejuicio racial, esa repulsiva ideología, con numerosas huestes en ambas Américas” todavía existe en pleno siglo XXI, ha afirmado nuestro escritor Luis Rafael Sánchez en su ensayo “Bembo y piel canela”. El racismo sigue conformando algunas concepciones sociales que inciden incluso en los tribunales. Recordemos las frases insultantes que acostumbraban a usar tanto racistas de élite social como de bajos recursos, quienes aprendieron nociones eurocéntricas y una hispanofilia que no tomaba en cuenta la diversidad de España.

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