Hay momentos en la historia en los que la valentía de una sola persona pone al descubierto la bancarrota moral de un país. El miércoles seguí con intriga las noticias del viaje clandestino a Oslo de la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Trascendió que iba disfrazada, perseguida y aparentemente cruzando diez puntos de control militar, para finalmente escapar en una pequeña yola de madera. Ese viaje es la evidencia más contundente contra un régimen de gobierno autoritario tan represivo que la obligó a salir como fugitiva de su propia patria.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.