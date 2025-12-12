Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Bhatia GautierEduardo A. Bhatia Gautier
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:María Corina Machado

Apoyar la lucha democrática de Venezuela no es una cuestión de derechas o izquierdas, opina Eduardo Bhatia

12 de diciembre de 2025 - 11:01 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, leído por su hija Ana Corina Sosa (porque su mamá iba de camino a Oslo), el mundo escuchó un compromiso profundo con la democracia, señala Eduardo Bhatia. (The Associated Press)

Hay momentos en la historia en los que la valentía de una sola persona pone al descubierto la bancarrota moral de un país. El miércoles seguí con intriga las noticias del viaje clandestino a Oslo de la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Trascendió que iba disfrazada, perseguida y aparentemente cruzando diez puntos de control militar, para finalmente escapar en una pequeña yola de madera. Ese viaje es la evidencia más contundente contra un régimen de gobierno autoritario tan represivo que la obligó a salir como fugitiva de su propia patria.

ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

Arrow Icon
El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
