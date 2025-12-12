María Corina Machado
Apoyar la lucha democrática de Venezuela no es una cuestión de derechas o izquierdas, opina Eduardo Bhatia
12 de diciembre de 2025 - 11:01 PM
Hay momentos en la historia en los que la valentía de una sola persona pone al descubierto la bancarrota moral de un país. El miércoles seguí con intriga las noticias del viaje clandestino a Oslo de la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Trascendió que iba disfrazada, perseguida y aparentemente cruzando diez puntos de control militar, para finalmente escapar en una pequeña yola de madera. Ese viaje es la evidencia más contundente contra un régimen de gobierno autoritario tan represivo que la obligó a salir como fugitiva de su propia patria.
