Más caro y más incierto: se complica viajar en 2026
Retrasos, cancelaciones y el alza en combustible sacuden la industria aérea, explica Raisa Rivas Español
9 de mayo de 2026 - 10:30 PM
9 de mayo de 2026 - 10:30 PM
En nuestro “newsletter” de De Viaje del pasado 24 de abril, escribí sobre la preocupación que expresan muchos viajeros por las cancelaciones y retrasos en los vuelos. Basta con revisar las redes sociales o leer las noticias, para darnos cuenta que diariamente siguen cancelando o retrasando vuelos, y la mayoría de ellos no es porque son cercanos territorialmente al conflicto bélico con Irán, o a lugares de conexión. Sin duda, es otra crisis a la que se enfrenta la industria de viajes, que afecta especialmente a los viajeros.
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