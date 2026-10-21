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José Caraballo CuetoJosé Caraballo Cueto
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prima:Matrícula ajustada a los ingresos

El costo anual por estudiante supera los $10,000 anuales en la UPR, escribe José Caraballo Cueto

21 de octubre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Fachada de la torre de la UPR en Río Piedras. (GFR Media/Archivo)
Llegó el momento que las autoridades universitarias asuman su liderato y ajusten el costo de la matrícula a los ingresos del hogar del estudiante. Esto se le conoce en inglés como “means-tested benefits”, donde el subsidio que recibe un participante va de acuerdo con sus capacidades económicas, señala José Caraballo Cueto.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) era el sistema universitario que permitía acceder a una educación de la mejor calidad en Puerto Rico a un costo relativamente bajo porque era subsidiada ampliamente por el gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal cambió ese contrato social al recortar a la mitad los fondos del gobierno a la UPR. Estos recortes son insostenibles y se han canalizado a través de reducciones al gasto en mantenimiento, la congelación de plazas competitivas que atraían a profesores de calibre mundial, y en disminuciones a la aportación de la universidad a su sistema de retiro. Esto lo hemos señalado en múltiples ocasiones, pero ha caído en oídos sordos.

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Universidad de Puerto RicoJunta de Supervisión FiscalDesarrollo económico
ACERCA DEL AUTOR
José Caraballo Cueto

José Caraballo Cueto

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El autor es Catedrático Asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Estudió en The New School for Social Research,...
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