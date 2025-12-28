Vivir en un país sin fondos federales no es un concepto abstracto. No es una consigna ideológica ni un ejercicio de futurología política. Es una experiencia cotidiana que se siente en el cuerpo, en la billetera y en la tranquilidad mental.

Yo lo sé porque vivo en uno. Vivo en Nueva Zelanda. Y porque, sin buscarlo, terminé comparándolo con el lugar del que vengo: el terruño que amo con todo mi ser, Puerto Rico.

Hace unos días, en un grupo de WhatsApp, un conocido de Puerto Rico se burlaba con entusiasmo tras recibir su bono navideño, aludiendo a que, al no vivir en la Isla, me pierdo de ese “privilegio obligatorio”.

Incluso me preguntó, en broma, medio en serio, cuál era mi bono. La pregunta me llevó a una introspección sobre cuál era realmente ese privilegio. La respuesta fue sencilla, casi automática.

¿Mi bono navideño? Vivir sin fondos federales. Mi bono es no pagar $400 mensuales por un seguro médico que no me cubre cuando lo necesito.

Mi bono es poder conducir entre ocho y diez horas sin pagar cientos de dólares mensuales en peajes, sin esquivar hoyos que luego requieren altos gastos en el mecánico, sin sentir que la carretera fue víctima de un conflicto bélico.

Mi bono es que mis hijos se eduquen gratis en uno de los sistemas públicos mejor posicionados del mundo, entre los mejores 20 a nivel global, lo que representa un ahorro de más de $15,000 anuales si la escuela privada fuera la única opción.

Mi bono es no haber sufrido un apagón eléctrico en casi tres años, aun residiendo tan lejos de mi hogar. Mi bono es ver a mis hijos disfrutar de parques públicos, piscinas públicas con chorreras espectaculares y olas, y espacios comunitarios, sin que cada salida implique sacar la tarjeta de crédito.

Esa burla se convirtió en el germen de esta reflexión. Por años, en Puerto Rico, se nos ha repetido una misma idea con insistencia casi pedagógica: sin fondos federales, seríamos Cuba o Venezuela. El “dime con quién andas y te diré quién eres” se transformó en un “te diré con quién andarás sin fondos federales”.

Es una retórica eficaz porque apela al miedo, no a la evidencia. Y porque evita una pregunta incómoda: ¿qué estamos recibiendo realmente a cambio de esa dependencia?

Empecemos por la salud. En Puerto Rico, tener seguro médico no garantiza acceso a servicios. Garantiza, con suerte, una negociación constante con el sistema y, en muchos casos, lamentablemente, con las prioridades del propio sector salud.

Deducibles altos, copagos, exclusiones y listas de espera. El resultado es una población asegurada en papel y desprotegida en la práctica.

Vivir en un país sin fondos federales no significa vivir sin salud pública. Significa, en muchos casos, vivir en sistemas en los que la atención primaria es accesible, en los que la prevención no es un lujo y en los que enfermarse no equivale automáticamente a endeudarse.

Hace poco necesitaba una operación. Fui al médico, me refirió a cirugía. Me llamaron del hospital, me operaron y hasta me ofrecieron un taxi para regresar a casa al día siguiente. ¿El costo? Cero dólares. Lo mismo ocurrió con dos de mis tres hijos cuando requirieron atención quirúrgica. Servicio excelente, a cero costo.

El transporte es otro termómetro. En Puerto Rico, las carreteras son una metáfora perfecta: parchos sobre parchos, contratos millonarios, peajes crecientes y mantenimiento deficiente. Aquí, sin fondos federales, las carreteras funcionan. No porque sean perfectas, sino porque hay planificación, inversión sostenida y rendición de cuentas. El resultado no es espectacular. Es simplemente normal. Y esa normalidad es un privilegio que a veces no sabemos nombrar.

Puedo conducir desde la ciudad donde resido, Auckland, hasta la vivienda de un cuñado, en Wellington, durante más de ocho horas sin ver un solo peaje. Inclusive, en un país donde Puerto Rico cabe alrededor de 25 veces, solo existen tres.

La educación merece un capítulo propio, pero basta una imagen: escuelas públicas bien mantenidas, docentes que, en comparación, son valorados y mucho mejor remunerados, bibliotecas, tecnología y apoyo especializado. Todo gratuito.

No perfecto, pero sólido. No condicionado a loterías políticas ni a fondos extraordinarios que llegan tarde o mal. En Puerto Rico, en cambio, hemos normalizado el cierre masivo de escuelas, la migración forzada de familias y la idea de que la educación pública es un plan B.

Eso no es inevitable. Es consecuencia de decisiones. El sistema energético quizás sea el ejemplo más contundente. Vivir sin fondos federales y no sufrir apagones prolongados parece, desde Puerto Rico, una fantasía. Pero no lo es. Es el resultado de infraestructura moderna, regulación efectiva y una visión de largo plazo.

No depende de asignaciones ni de promesas post desastre. Depende de la gestión. Nada de esto significa que los países sin fondos federales sean paraísos. No lo son. Pagan impuestos altos, aunque en mi caso pagaba una tasa contributiva similar viviendo en Puerto Rico.

Toman decisiones difíciles y asumen responsabilidades complejas. No tienen a quién culpar cuando algo falla. Pero justamente ahí está la diferencia: la adultez política.

Puerto Rico vive atrapado en una contradicción permanente. Se nos dice que no podríamos sobrevivir sin fondos federales, pero esos mismos fondos no han logrado resolver los problemas estructurales más básicos. Se exige lealtad al modelo mientras se niega soberanía fiscal, energética, comercial y hasta narrativa.

Dependencia sin poder real. Mi “bono” no es una transferencia puntual ni una cifra en diciembre. Es estabilidad. Es previsibilidad. Es saber que los servicios públicos existen para servir, no para colapsar.

Es vivir en un país donde el Estado funciona lo suficiente como para que la vida no sea una constante negociación con el desastre.

¿Mi bono? Vivir en un país donde no es casualidad que, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, Nueva Zelanda figure cuarta entre 180 países y territorios. Cuando la corrupción no es sistémica, el Estado deja de ser un obstáculo y empieza a funcionar como servicio.