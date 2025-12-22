Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Rubén Cuadrado OrtizJuan Rubén Cuadrado Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Modernidad al estilo del gallo pelón

Hoy, la paradoja se invierte, pero no desaparece. En el Puerto Rico del siglo XXI existe acceso generalizado al servicio de agua y energía eléctrica, pero ambos sistemas son profundamente deficientes, opina Juan Rubén Cuadrado Ortiz

22 de diciembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El gallo pelón sigue siendo vigente no por su moraleja explícita, sino por la pregunta que deja abierta: ¿qué tipo de desarrollo se construye cuando la infraestructura no acompaña la vida cotidiana de la gente? Cuestiona Juan Cuadrado. (Thais Llorca)

En 1961, la película El gallo pelón presentó una escena que, aunque envuelta en humor, capturaba una contradicción profunda de la vida puertorriqueña: Esteban, un ciudadano común, compra una lavadora —símbolo de progreso y modernidad—, pero en su hogar no hay agua ni servicio de energía eléctrica. El aparato, brillante e inutilizable, se convierte en una metáfora precisa de un país que anhela avanzar, pero cuyo entorno material no acompaña ese deseo.

LUMA Energy, Gobierno de Puerto Rico, Energía eléctrica, agua potable
ACERCA DEL AUTOR
Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Juan Rubén Cuadrado Ortiz

El autor es catedrático auxiliar en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana
