Nayib Bukele no es una opción para Puerto Rico

Es evidente que el crimen se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor relevancia en las últimas décadas. No obstante, el qué hacer es sumamente complejo, ya que no es fácil atender todas y cada una de las instancias sociales, económicas y políticas que se desenvuelven en nuestro país y que a su vez repercuten en un aumento de la inseguridad pública y del desorden social. A pesar de lo complejo que resulta atender el asunto, sorprende que en los últimos meses se mencione tanto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su política radical como solución al crimen. De entrada, en nuestro sistema jurídico y político no es fácil justificar un Estado de excepción que elimine los derechos constitucionales de la ciudadanía, como se está haciendo en El Salvador.