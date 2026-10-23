Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
23 de octubre de 2026
83°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Edric Vivoni FarageEdric Vivoni Farage
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¡No perdamos la esperanza!

Urge pensar con independencia de criterio, actuar con rectitud y encontrarnos, más allá de nuestras diferencias, opina Edric Vivoni

23 de octubre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Urge pensar con independencia de criterio, actuar con rectitud y encontrarnos, más allá de nuestras diferencias, opina Edric Vivoni (Shutterstock)

Puerto Rico se sufre. Todos los días. No se trata únicamente del bombardeo negativo de los medios sobre la futilidad novelesca con que se desempeñan nuestros gobernantes y sus diferencias ególatras y de poco valor entre quienes aspiran a puestos electivos. No es sólo la “zamacuquería” de quienes alteran nuestro ordenamiento jurídico para ajustarlo a intereses particulares o de descubrir cuán maleado y podrido se encuentra el funcionamiento del andamiaje gubernamental. Tampoco es la solapada y a veces descarada intención de dirigir el país o la oposición para adelantar un estatus político, que a fin de cuentas, en la manera en que es tratado, depende del Congreso de Estados Unidos. Mientras eso ocurre, el país en todas las esferas de su actividad productiva y significativa, se derrumba ante nuestros propios ojos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Puerto RicoGobiernobienestar
ACERCA DEL AUTOR
Edric Vivoni Farage

Edric Vivoni Farage

Arrow Icon
El autor es abogado y profesor universitario jubilado. Al presente se desempeña como agricultor y escritor.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: