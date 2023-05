Nuestro liderato, ¿cuándo llegará?

“Where have you gone, Joe DiMaggio?” Con esa frase del éxito musical Mrs. Robinson, de Simon and Garfunkel en 1968, una juventud rebelde en tiempos turbulentos se preguntaba a dónde habían ido a parar los héroes que entonces hicieron la diferencia y marcaron el futuro. La misma pregunta continúa vigente 54 años después.

En Estados Unidos, Joe Biden aspira nuevamente a la presidencia por un partido desencantado con su candidatura. Mientras, el Partido Republicano no sabe liberarse de Donald Trump y permite que el “trumpismo” lo consuma. Estados Unidos se encamina a perder definitivamente su hegemonía internacional, por su incapacidad de dotarse de un liderato efectivo que fortalezca su economía y democracia.

En Puerto Rico, el Partido Popular Democrático (PPD) se apresta a seleccionar su presidente y, posiblemente, su candidato a la gobernación. Los tres aspirantes no generan entusiasmo mayor ni pueden articular un proyecto impactante que devuelva vigencia a la colectividad y detenga la fuga de electores. El control del PPD sobre Cámara y Senado tampoco ha servido hoy para proyectarle como alternativa política seria. Viven perdidos en la inconsecuencia y ensimismados en pequeñeces.

La semana pasada, por ejemplo, la movida de llevar a votación la designación de Nannette Martínez como directiva de la Oficina de Innovación y Tecnología, sin aviso previo y a sabiendas de que no estarían presentes los senadores cuyos votos viabilizarían su confirmación, fue una acción legislativa mezquina que denota la degradación política del PPD.

Por otro lado, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene problemas particulares. Con un desempleo en baja histórica, millones de dólares federales fluyendo en la economía y con relativa estabilidad, Pedro Pierluisi no ha sabido solidificar su posición como gobernante. Tampoco ha utilizado con efectividad su experiencia de ocho años en el Congreso para hacer cumplir el compromiso del presidente de brindar paridad a la isla en los programas federales y adelantar la estadidad. Aunque parece haber despertado de su letargo, su falta de asertividad hizo posible el reto de Jenniffer González. La confrontación entre ambos debilita al PNP y reduce su contundencia frente a los adversarios.

La falta de liderato en los partidos principales abre brecha a las fuerzas emergentes. Sin embargo, estas también tienen complicaciones propias. Victoria Ciudadana ha recibido un golpe en su autoproclamada pureza anticorrupción, por la formulación de cargos criminales a una de sus representantes en la Asamblea Legislativa. La postura de la colectividad de exoneración inmediata y negación absoluta ante la posibilidad de que alguno de los suyos pudiera incurrir en faltas deja al descubierto uno de los rasgos más peligros que puede exhibir alguien que ejerce poder o aspire a ejercerlo: la soberbia.

Proyecto Dignidad, mientras, continúa sumergido en una cruzada moralista que desvía su atención de los temas económicos, que son los que definen elecciones y que le sobreexpone al fuego de ataques continuos. Todavía carecen de un candidato a la gobernación que atraiga votos.

Dentro de tanta algidez, es Juan Dalmau quien queda en mejor posición. Dalmau comprende la realidad electoral. Contrario a otros, es prudente y su personalidad balanceada evita que incurra en excesos con quienes difieren de él. Sabe que el Partido Independentista puertorriqueño (PIP) tiene que evolucionar. El PIP vive sujeto a las amarras de figuras legendarias y estructuras rígidas, lo que requiere de Juan destrezas de alquimista para la transformación definitiva. Enfrenta, además, el reto de articular un “etente cordiale” con otros participantes del entorno político, sin que el PIP pierda su esencia y sin que le sometan a las agendas y excesos de quienes pretenden que Juan con su talento y simpatía natural los cargue.

A principios del Siglo XX, Luis Muñoz Rivera, José De Diego y José Celso Barbosa fueron las figuras dominantes. A mediados, el liderato pasó a Luis Muñoz Marín, Luis A. Ferré, Pedro Albizu Campos y Gilberto Concepción de Gracia. En el último cuarto del siglo, el relevo político recayó en Juan Mari Brás, Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Rubén Berríos y Pedro Rosselló. No todas las aportaciones de estas figuras fueron positivas, pero el impacto de su fuerza y liderato es innegable. En el siglo actual, aún no se perfila un grupo de figuras de igual influencia que simultáneamente defina y ejecute una nueva concepción de Puerto Rico. Ese liderato llegará, pero hoy en el 2023, todavía hay que esperar.

