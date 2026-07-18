Calor, riesgo de incendios y bruma: así estará el tiempo este fin de semana

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Las condiciones calurosas, el peligro de incendios y la llegada de una nueva nube de polvo del Sahara marcarán el panorama del tiempo durante este fin de semana en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Carlos Anselmi Molina, del SNM, indicó que este sábado se esperan temperaturas bastante altas desde media mañana hasta horas de la tarde, particularmente en las zonas costeras y urbanas de la isla.

Aunque la dependencia federal no ha emitido una advertencia de calor, existe un riesgo limitado de que algunas de estas áreas experimenten condiciones de calor extremo.

“Esos índices de calor, para personas que se encuentren en lugares no ventilados, podrían incrementar el riesgo de sufrir algún golpe de calor”, advirtió Anselmi Molina.

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El viento, mayormente del este, podría arrastrar parchos de humedad y provocar aguaceros pasajeros en sectores expuestos al flujo de los vientos. Más tarde, también podría desarrollarse alguna actividad de lluvia sobre el interior y oeste de Puerto Rico.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Sin embargo, el meteorólogo señaló que la presencia de un sistema de alta presión limitará la formación de tronadas, debido a que las condiciones atmosféricas no serán favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas.

Anselmi Molina también advirtió que la combinación de vegetación seca, viento y altas temperaturas mantiene elevado el peligro de incendios. Ante este escenario, exhortó a evitar las quemas al aire libre y a tener precaución con cualquier fuente que pueda generar una chispa.

Este patrón deberá continuar durante el resto del fin de semana. No obstante, entre el domingo y el lunes, se espera la llegada de otro pulso de partículas de polvo del Sahara, que podría deteriorar la calidad del aire y generar cielos brumosos.

Mientras, los operadores de embarcaciones pequeñas pueden esperar este sábado oleaje de entre cuatro y cinco pies en aguas del Atlántico y en las aguas mar afuera del Caribe.

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El científico recomendó a los navegantes ejercer precaución debido a que el mar permanecerá picado.

Asimismo, prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida a lo largo de casi todas las costas de Puerto Rico, incluidas Vieques y Culebra.