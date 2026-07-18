Calor, riesgo de incendios y bruma: así estará el tiempo este fin de semana
Conoce las condiciones pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM)
18 de julio de 2026 - 8:28 AM
18 de julio de 2026 - 8:28 AM
Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.
---
Las condiciones calurosas, el peligro de incendios y la llegada de una nueva nube de polvo del Sahara marcarán el panorama del tiempo durante este fin de semana en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
El meteorólogo Carlos Anselmi Molina, del SNM, indicó que este sábado se esperan temperaturas bastante altas desde media mañana hasta horas de la tarde, particularmente en las zonas costeras y urbanas de la isla.
Aunque la dependencia federal no ha emitido una advertencia de calor, existe un riesgo limitado de que algunas de estas áreas experimenten condiciones de calor extremo.
“Esos índices de calor, para personas que se encuentren en lugares no ventilados, podrían incrementar el riesgo de sufrir algún golpe de calor”, advirtió Anselmi Molina.
El viento, mayormente del este, podría arrastrar parchos de humedad y provocar aguaceros pasajeros en sectores expuestos al flujo de los vientos. Más tarde, también podría desarrollarse alguna actividad de lluvia sobre el interior y oeste de Puerto Rico.
Sin embargo, el meteorólogo señaló que la presencia de un sistema de alta presión limitará la formación de tronadas, debido a que las condiciones atmosféricas no serán favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas.
Anselmi Molina también advirtió que la combinación de vegetación seca, viento y altas temperaturas mantiene elevado el peligro de incendios. Ante este escenario, exhortó a evitar las quemas al aire libre y a tener precaución con cualquier fuente que pueda generar una chispa.
Este patrón deberá continuar durante el resto del fin de semana. No obstante, entre el domingo y el lunes, se espera la llegada de otro pulso de partículas de polvo del Sahara, que podría deteriorar la calidad del aire y generar cielos brumosos.
Mientras, los operadores de embarcaciones pequeñas pueden esperar este sábado oleaje de entre cuatro y cinco pies en aguas del Atlántico y en las aguas mar afuera del Caribe.
El científico recomendó a los navegantes ejercer precaución debido a que el mar permanecerá picado.
Asimismo, prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida a lo largo de casi todas las costas de Puerto Rico, incluidas Vieques y Culebra.
Anselmi Molina recalcó que una clasificación de riesgo moderado no significa que sea imposible que se formen corrientes marinas peligrosas, por lo que los bañistas deben mantener precaución en todas las playas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: