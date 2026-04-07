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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Otra Pascua en guerra

No queremos imaginarnos el panorama si hoy día tanto Siria como Irán tuvieran armas nucleares para destruir a Israel, escribe David Efron

7 de abril de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La plaza del Muro de las Lamentaciones, en la zona antigua de Jerusalén, se aprecia vacía mientras la zona permanece vedada a visitantes durante la guerra con Irán. (Mahmoud Illean)

Este año, el calendario lunar hebreo y el calendario solar griego coincidieron el jueves pasado para que la Pascua judía , Passover, cayera el mismo día en el que bíblicamente coincidió hace más de 2000 años, el primer Jueves Santo, día en que Jesús, como todo judío, viajó a Jerusalén desde Nazaret para ir ese día al templo en observación de la pascua judía. Allí fue capturado por los romanos, que lo identificaban como el rey de los judíos y que anticipaban su visita. Al otro día, hoy denominado Viernes Santo, los romanos lo crucificaron y al tercer día, Domingo, resucitó, según las creencias cristianas, abonadas en cuanto al calendario y cronología por la historia judía.

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