Otra Pascua en guerra
No queremos imaginarnos el panorama si hoy día tanto Siria como Irán tuvieran armas nucleares para destruir a Israel, escribe David Efron
7 de abril de 2026 - 8:30 PM
7 de abril de 2026 - 8:30 PM
Este año, el calendario lunar hebreo y el calendario solar griego coincidieron el jueves pasado para que la Pascua judía , Passover, cayera el mismo día en el que bíblicamente coincidió hace más de 2000 años, el primer Jueves Santo, día en que Jesús, como todo judío, viajó a Jerusalén desde Nazaret para ir ese día al templo en observación de la pascua judía. Allí fue capturado por los romanos, que lo identificaban como el rey de los judíos y que anticipaban su visita. Al otro día, hoy denominado Viernes Santo, los romanos lo crucificaron y al tercer día, Domingo, resucitó, según las creencias cristianas, abonadas en cuanto al calendario y cronología por la historia judía.
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