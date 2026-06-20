Padres presentes en la ausencia
La paternidad activa y presente se traduce en el acompañamiento, la presencia y la guía responsable que un padre ofrece, escribe Mildred Falcón
20 de junio de 2026 - 6:00 PM
20 de junio de 2026 - 6:00 PM
Es ese “club” al que nadie quiere pertenecer, pero del que la vida nos hace miembros; a algunos mucho antes que a otros. La celebración del Día de los Padres es una de esas fechas que para muchas familias y en muchos hogares está matizada por la alegría y el júbilo, pero para otros, evoca sentimientos de tristeza y nostalgia. Es una fecha en la que celebramos y conmemoramos a nuestros padres, pero también rememoramos el día en que nos tocó decirles adiós. Un adiós para el que nunca estamos realmente listos. Un adiós que nos hace sentir huérfanos, sin importar la edad o las canas.
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