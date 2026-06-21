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prima:Paternidad responsable y dependencia

La paternidad responsable conlleva mucho más que cumplir con lo requerido por ley en cuanto a una aportación financiera, opina Eunice Santana

21 de junio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
De acuerdo con la Asociación de Padres y Maestros de California, que ofrece servicios a más de 750,000 miembros, “se requiere que las familias, escuelas y comunidad trabajen juntos y en mutuo acuerdo para apoyar el éxito del estudiante”.
La paternidad responsable conlleva mucho más que cumplir con lo requerido por ley en cuanto a una aportación financiera, opina Eunice Santana (Shutterstock)

Muchas personas limitan el tema de la paternidad al asunto de proveerle el sustento, o parte del mismo, a los hijos e hijas. Si bien es cierto que esto representa un aspecto medular en cuanto a asumir la paternidad responsablemente, la misma va mucho más allá de eso. Ser padre, al igual que ser madre, implica relacionarse con una criatura desde su edad temprana y aportar a su crianza con amor y respeto a su individualidad para que sea una persona independiente capaz de tomar decisiones propias y positivas en la vida. Esto requiere, entre otras cosas, fomentar la autoestima, proveerle espacio para experimentar con la toma de decisiones, paciencia para escuchar y disponibilidad para acompañar en las buenas y en las malas.

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PaternidadDía de los PadresPuerto RicoRelaciones familiares
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Eunice Santana Melecio

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La autora es líder religiosa y comunitaria.
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