Muchas personas limitan el tema de la paternidad al asunto de proveerle el sustento, o parte del mismo, a los hijos e hijas. Si bien es cierto que esto representa un aspecto medular en cuanto a asumir la paternidad responsablemente, la misma va mucho más allá de eso. Ser padre, al igual que ser madre, implica relacionarse con una criatura desde su edad temprana y aportar a su crianza con amor y respeto a su individualidad para que sea una persona independiente capaz de tomar decisiones propias y positivas en la vida. Esto requiere, entre otras cosas, fomentar la autoestima, proveerle espacio para experimentar con la toma de decisiones, paciencia para escuchar y disponibilidad para acompañar en las buenas y en las malas.