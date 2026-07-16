El psicólogo Adam Grant propone que operamos desde cuatro modos de pensamiento: pastor, abogado, político y científico. Cuando estamos en modo de pastor, idolatramos nuestras posturas, las asumimos como verdades absolutas y deseamos convencer a los demás de que nuestra opinión es la correcta. El modo de abogado nos hace tomar una postura defensiva y en ocasiones hostil, cuya única meta es ganar el argumento y comprobar que el otro está equivocado. El modo político intenta ganar a su audiencia a como de lugar, y puede ajustar o alterar su opinión para ganar validación. El científico nos invita a evaluar los hechos que tenemos sobre la mesa; se activa desde la curiosidad y la humildad ante la posibilidad de estar equivocados. También permite cambiar de opinión ante la presentación de nueva información.