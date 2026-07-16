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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Pensar como científico en tiempos de cambio

Se ha visto que las personas confían más en los líderes que son capaces de reconocer cuando han cometido un error públicamente, destaca Lucía Betancourt

16 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Se ha visto que las personas confían más en los líderes que son capaces de reconocer cuando han cometido un error públicamente, destaca Lucía Betancourt (Shutterstock)

El psicólogo Adam Grant propone que operamos desde cuatro modos de pensamiento: pastor, abogado, político y científico. Cuando estamos en modo de pastor, idolatramos nuestras posturas, las asumimos como verdades absolutas y deseamos convencer a los demás de que nuestra opinión es la correcta. El modo de abogado nos hace tomar una postura defensiva y en ocasiones hostil, cuya única meta es ganar el argumento y comprobar que el otro está equivocado. El modo político intenta ganar a su audiencia a como de lugar, y puede ajustar o alterar su opinión para ganar validación. El científico nos invita a evaluar los hechos que tenemos sobre la mesa; se activa desde la curiosidad y la humildad ante la posibilidad de estar equivocados. También permite cambiar de opinión ante la presentación de nueva información.

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