Soy doctor en historia no en medicina. Así que, responsablemente, no puedo decirle qué hacer en caso de un dolor de oído o una alergia, y ciertamente desconozco si su padecimiento necesita cirugía o una aspirina. Sin embargo, en mis “viajes” por el pasado, con frecuencia encuentro la enfermedad: la Peste de Justiniano, la Peste Negra, la viruela, la Gripe Española, la polio y muchas más. Algunas de las referidas enfermedades que afectaron poblaciones enteras—como la fiebre amarilla— las he examinado en mis propias investigaciones. O sea, las enfermedades no me son ajenas.