Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
82°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Jaime LluchJaime Lluch
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Pluralismo institucional en Francia y Estados Unidos

Estados Unidos es el paradigma de la rigidez constitucional y la intolerancia hacia el pluralismo territorial no colonial, escribe Jaime Lluch

4 de septiembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La Constitución francesa del 1958 ha sido enmendada 25 veces. En esencia ha ido evolucionando hacia un estado regionalizado asimétrico. El Artículo 72 aplica a las “colectividades territoriales”, especialmente las que están en Francia continental, pero el Parlamento puede establecer autoridades con status especiales, escribe Jaime Lluch. (CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Se dice que Francia es un estado unitario y jacobino, pero que Estados Unidos es una federación con cierto potencial teórico (debido al federalismo) para la asimetría y el pluralismo institucional. Sin embargo, en realidad se está demostrando que es al revés. Estados Unidos es muy poco tolerante hacia la diversidad y el pluralismo territorial, mientras que Francia tiene 17 territorios diversos con una variedad de arreglos institucionales y constitucionales, de los cuales 12 son territorios de ultramar y cada uno de estos tiene un status único. Pero, algunos de estos territorios con status especial son parte de la Francia continental. Estados Unidos, mientras, sólo admite la simetría en su federación y la única diversidad territorial que admite es una diversidad territorial colonial, como Puerto Rico. Pero, conozcamos mejor a Francia para entonces poder comparar con la realidad constitucional de Estados Unidos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
FranciaEstados UnidosPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Jaime Lluch

Jaime Lluch

Arrow Icon
El doctor Jaime Lluch (B.A. Brown, M.A. UC Berkeley, J.D. Yale Law School, Ph.D. Yale University) es un comparativista en ciencia política y derecho público y es catedrático en ciencia política...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: