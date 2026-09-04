Se dice que Francia es un estado unitario y jacobino, pero que Estados Unidos es una federación con cierto potencial teórico (debido al federalismo) para la asimetría y el pluralismo institucional. Sin embargo, en realidad se está demostrando que es al revés. Estados Unidos es muy poco tolerante hacia la diversidad y el pluralismo territorial, mientras que Francia tiene 17 territorios diversos con una variedad de arreglos institucionales y constitucionales, de los cuales 12 son territorios de ultramar y cada uno de estos tiene un status único. Pero, algunos de estos territorios con status especial son parte de la Francia continental. Estados Unidos, mientras, sólo admite la simetría en su federación y la única diversidad territorial que admite es una diversidad territorial colonial, como Puerto Rico. Pero, conozcamos mejor a Francia para entonces poder comparar con la realidad constitucional de Estados Unidos.