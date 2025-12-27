En Puerto Rico, comer una vez al día no es una anécdota ni una exageración. Es una consecuencia directa de decisiones políticas. Cuando una familia decide concentrar toda su alimentación en una sola comida, no está haciendo un ajuste creativo: está respondiendo a un sistema que no le garantiza lo básico.

