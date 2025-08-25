El incidente reciente en el que una adolescente, con la asistencia de su madre, presuntamente dio muerte a otra joven, me llevó a reflexionar sobre la relación con mis padres cuando tenía una edad similar. Recuerdo que mi padre me expresó que, cuándo se enteró de que sería papá, se sintió profundamente asustado. Él y mi madre eran servidores públicos, con recursos limitados. Por eso, le preocupaba si podría sostener un hogar donde a sus hijos nada les faltara. Según confesó, el reto más grande era precisamente ser papá.

