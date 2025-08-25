Opinión
25 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos E. Díaz Olivo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Por qué estamos como estamos?

Antes había respeto, solidaridad y convivencia. En algún momento, no sé por qué, eso se perdió, escribe Carlos Díaz Olivo

25 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El respeto era fundamental. El trato hacia los demás era de usted y tenga. Mientras los mayores hablaban, se escuchaba, jamás se interrumpía. Por favor, con permiso y gracias eran palabras obligadas, recuerda Carlos Díaz Olivo. (Shutterstock)

El incidente reciente en el que una adolescente, con la asistencia de su madre, presuntamente dio muerte a otra joven, me llevó a reflexionar sobre la relación con mis padres cuando tenía una edad similar. Recuerdo que mi padre me expresó que, cuándo se enteró de que sería papá, se sintió profundamente asustado. Él y mi madre eran servidores públicos, con recursos limitados. Por eso, le preocupaba si podría sostener un hogar donde a sus hijos nada les faltara. Según confesó, el reto más grande era precisamente ser papá.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Historiaculturainfancia
ACERCA DEL AUTOR
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

Arrow Icon
Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
