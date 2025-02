No se ilusionen mucho porque el recibo de compra de los $50 millones en condones que Joe Biden supuestamente mandó a comprar, para el grupo Hamas, no está en el Archivo General de Puerto Rico. No busquen ahí porque no van a encontrar eso, ni tampoco la foto de aquella modelo que está a punto de ponerle una pava en la cabeza al carifresco de Blanton Winship. (Esa foto está en la NBiblioteca Pública de Nueva York)