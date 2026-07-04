Asesinan a tiros al dueño de una gomera en Trujillo Alto: ocupan más de $11,000 en efectivo y un arma de fuego

Mientras atendía a una clienta que solicitó servicios para su vehículo, el dueño de una gomera fue asesinado a tiros a las 7:08 p.m. del viernes, en el kilómetro 58.5 de la PR-181, en el barrio Dos Bocas de Trujillo Alto, confirmó la Policía.

El teniente José Padín Fernández, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, informó que la víctima aún no ha sido identificada por su familia, de manera oficial, ante el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Tenemos la identificación extraoficialmente. Sabemos quién es la persona, pero sus familiares no lo han identificado en el ICF. Puedo decir que es una persona que es de nacionalidad dominicana que operaba la gomera. Tenía 41 años”, expresó el oficial a El Nuevo Día.

Sobre cómo ocurrió el incidente violento, Padín Fernández precisó que “él fue asesinado mientras se encontraba reparando una goma a una mujer, de 54 años, una clienta, que llegó requiriendo servicios” en la gomera Puerto Rico Tire #3.

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“Mientras él está reparando la goma, uno o varios delincuentes le disparan. La mujer también resulta herida en varias partes de su cuerpo. Ella permanece hospitalizada en condición estable”, añadió Padín, quien habló sobre los móviles que maneja la Policía.

En ese sentido, mencionó que “no descartamos que está relacionado con (enfrentamientos entre) grupos rivales o que esté ligado con el narcotráfico”.

Asimismo, explicó que la víctima tenía en su persona más de $2,000 en efectivo. Además, confirmó que el equipo de Inteligencia de la Policía ocupó más de $9,000 y un arma de fuego en una estructura cercana a la gomera, donde se presume dormía la víctima.

“(La víctima) no tenía (licencia de) portación de armas. Había tenido récord criminal en el año 2010 por el delito de falsificación de documentos”, resaltó Padín, quien precisó que el caso fue a nivel estatal.

Como parte de la investigación del asesinato, explicó que personal de la División de Homicidios está en el proceso de identificar cámaras de seguridad cercanas al lugar para tener una idea más clara de qué fue lo que ocurrió. “Ya se han obtenido varias imágenes”, dijo.

En la escena se ocuparon 17 casquillos de bala calibre .40, detalló. “Al momento, no tenemos información para determinar si, en efecto, fue amenazado o tuvo problemas con una persona”, puntualizó.