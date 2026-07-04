Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros al dueño de una gomera en Trujillo Alto: ocupan más de $11,000 en efectivo y un arma de fuego

La Policía confirmó que la mujer herida llegó al negocio para solicitar un servicio para su vehículo

4 de julio de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
El crimen ocurrió en la noche del viernes. (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Mientras atendía a una clienta que solicitó servicios para su vehículo, el dueño de una gomera fue asesinado a tiros a las 7:08 p.m. del viernes, en el kilómetro 58.5 de la PR-181, en el barrio Dos Bocas de Trujillo Alto, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

El teniente José Padín Fernández, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, informó que la víctima aún no ha sido identificada por su familia, de manera oficial, ante el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Tenemos la identificación extraoficialmente. Sabemos quién es la persona, pero sus familiares no lo han identificado en el ICF. Puedo decir que es una persona que es de nacionalidad dominicana que operaba la gomera. Tenía 41 años”, expresó el oficial a El Nuevo Día.

Sobre cómo ocurrió el incidente violento, Padín Fernández precisó que “él fue asesinado mientras se encontraba reparando una goma a una mujer, de 54 años, una clienta, que llegó requiriendo servicios” en la gomera Puerto Rico Tire #3.

Mientras él está reparando la goma, uno o varios delincuentes le disparan. La mujer también resulta herida en varias partes de su cuerpo. Ella permanece hospitalizada en condición estable”, añadió Padín, quien habló sobre los móviles que maneja la Policía.

En ese sentido, mencionó que “no descartamos que está relacionado con (enfrentamientos entre) grupos rivales o que esté ligado con el narcotráfico”.

Asimismo, explicó que la víctima tenía en su persona más de $2,000 en efectivo. Además, confirmó que el equipo de Inteligencia de la Policía ocupó más de $9,000 y un arma de fuego en una estructura cercana a la gomera, donde se presume dormía la víctima.

“(La víctima) no tenía (licencia de) portación de armas. Había tenido récord criminal en el año 2010 por el delito de falsificación de documentos”, resaltó Padín, quien precisó que el caso fue a nivel estatal.

Como parte de la investigación del asesinato, explicó que personal de la División de Homicidios está en el proceso de identificar cámaras de seguridad cercanas al lugar para tener una idea más clara de qué fue lo que ocurrió. “Ya se han obtenido varias imágenes”, dijo.

En la escena se ocuparon 17 casquillos de bala calibre .40, detalló. “Al momento, no tenemos información para determinar si, en efecto, fue amenazado o tuvo problemas con una persona”, puntualizó.

Si usted tiene información que ayude a esclarecer este crimen, puede comunicarse de manera confidencial con la Policía al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosTrujillo Alto
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: