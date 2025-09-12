Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Giancarlo GonzálezGiancarlo González
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:PRITS en OGP: fórmula de rezago mientras el mundo avanza

En lugar de reconocer la tecnología como una política de Estado al más alto nivel, se busca degradar a un asunto administrativo, señala Giancarlo González

12 de septiembre de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Casos como CESCO Digital muestran lo que se puede lograr cuando hay continuidad, valentía para desplazar a los mediocres y compromiso con soluciones de clase mundial, opina Giancarlo González (Xavier Araújo)

En 2012, al final de la administración de Luis Fortuño, Puerto Rico se encontraba en un punto de inflexión en su agenda tecnológica. Juan Eugenio Rodríguez, como Principal Oficial de Informática, había impulsado adelantos importantes como la renovación de la plataforma pr.gov, la creación de nuevos servicios en línea, la integración de Policía con el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), el Registro Único de Licitadores (RUL), el plan de banda ancha y el Puerto Rico Health Information Network (PRHIN, por su sigla en inglés).

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
PRITSOGPGobierno de Puerto RicoRenuncias
ACERCA DEL AUTOR
Giancarlo González

Giancarlo González

Arrow Icon
El autor se desempeñó como Director de Informática en el Gobierno de Puerto Rico. Es empresario experto en sistemas digitales y fundador de Urbital App
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: