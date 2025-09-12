PRITS en OGP: fórmula de rezago mientras el mundo avanza
En lugar de reconocer la tecnología como una política de Estado al más alto nivel, se busca degradar a un asunto administrativo, señala Giancarlo González
12 de septiembre de 2025 - 10:30 PM
En 2012, al final de la administración de Luis Fortuño, Puerto Rico se encontraba en un punto de inflexión en su agenda tecnológica. Juan Eugenio Rodríguez, como Principal Oficial de Informática, había impulsado adelantos importantes como la renovación de la plataforma pr.gov, la creación de nuevos servicios en línea, la integración de Policía con el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), el Registro Único de Licitadores (RUL), el plan de banda ancha y el Puerto Rico Health Information Network (PRHIN, por su sigla en inglés).
