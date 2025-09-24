Opinión
24 de septiembre de 2025
OPINIÓN
Punto de vista
Luis R. Fortuño Vela
Puerto Rico como destino turístico codiciado

El auge turístico es una oportunidad para reinventarnos y elevar la oferta de la isla a estándares de clase mundial, opina Luis Roberto Fortuño Vela

24 de septiembre de 2025 - 10:15 PM

The Coliseo de Puerto Rico uses Ticketera's platform for many of the events presented at the Hato Rey venue (Archive).
Puerto Rico tiene la oportunidad de consolidarse como epicentro de entretenimiento en el Caribe. Según ha reportado este rotativo en el pasado, la industria del entretenimiento aporta aproximadamente $2,000 millones a la economía local cada año, escribe Luis Roberto Fortuño Vela. (Juan Luis Martínez Pérez)

Puerto Rico siempre ha sido un destino turístico codiciado. Nuestra mezcla única de cultura, historia y bellezas naturales ha atraído por décadas a millones de visitantes. En 2024, 11.7 millones de turistas visitaron la isla, un aumento del 9% respecto a 2023, según datos de Discover Puerto Rico. Además, el más reciente reporte del World Travel & Tourism Council reveló que la contribución del turismo a nuestra economía aumentó de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a casi 5%, un salto impresionante que refleja el dinamismo de este sector.

Luis R. Fortuño Vela

Luis R. Fortuño Vela

El autor es abogado y director general de la compañía Rebel Fund.
