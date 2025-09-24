Puerto Rico como destino turístico codiciado
El auge turístico es una oportunidad para reinventarnos y elevar la oferta de la isla a estándares de clase mundial, opina Luis Roberto Fortuño Vela
24 de septiembre de 2025 - 10:15 PM
Puerto Rico siempre ha sido un destino turístico codiciado. Nuestra mezcla única de cultura, historia y bellezas naturales ha atraído por décadas a millones de visitantes. En 2024, 11.7 millones de turistas visitaron la isla, un aumento del 9% respecto a 2023, según datos de Discover Puerto Rico. Además, el más reciente reporte del World Travel & Tourism Council reveló que la contribución del turismo a nuestra economía aumentó de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a casi 5%, un salto impresionante que refleja el dinamismo de este sector.
