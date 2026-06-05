Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Puerto Rico en neutro: ¿problemas coyunturales o debilidades estructurales?
El estancamiento ha persistido décadas aun cuando el país ha recibido significativos flujos de transferencias federales e incentivos económicos, señala Manuel Morales
5 de junio de 2026 - 10:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.