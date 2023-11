Puerto Rico merece un gobierno estable

En la política local nunca se había retado en primarias a un gobernador electo con intención de revalidar. Este no fue el caso de la gobernadora Wanda Vázquez, pues esta no fue electa y había informado que no correría a una posición electiva. Ante esto, Pedro Pierluisi dio un paso al frente en los momentos más difíciles del PNP y Puerto Rico. Luego, fue la gobernadora Vázquez quien anunció que retaría al único aspirante entonces, que era Pierluisi.