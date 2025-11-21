Opinión
21 de noviembre de 2025
76°lluvia moderada
Puerto Rico y el reto de crear una economía libre de riesgos

La infraestructura envejecida y los presupuestos limitados añaden capas de presión a un sistema de riesgos ya complejo, escribe Brenda Torres Barreto

21 de noviembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico ya ha mostrado su nivel de vulnerabilidad. Casi el 60% de nuestra población e infraestructura se encuentra en zonas costeras, señala Brenda Torres. (Xavier Garcia)

La responsabilidad de preparar a los países para enfrentar los eventos naturales extremos ha dejado de ser tarea relegada a las disciplinas especializadas en estos fenómenos: es una de las realidades financieras más urgentes de nuestro tiempo. Cada vez más protagonistas del campo internacional de las finanzas reconocen los riesgos del entorno natural como fundamentales para la estabilidad económica. Esto influye en la valoración de activos tanto como en la planificación para optimizar la adaptación y la recuperación.

Brenda Torres Barreto

Brenda Torres Barreto

Directora Ejecutiva del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Miembro del Consejo Nacional Asesor de Justicia Ambiental para la Región II de la Agencia Federal de Protección Ambiental,...
