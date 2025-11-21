La responsabilidad de preparar a los países para enfrentar los eventos naturales extremos ha dejado de ser tarea relegada a las disciplinas especializadas en estos fenómenos: es una de las realidades financieras más urgentes de nuestro tiempo. Cada vez más protagonistas del campo internacional de las finanzas reconocen los riesgos del entorno natural como fundamentales para la estabilidad económica. Esto influye en la valoración de activos tanto como en la planificación para optimizar la adaptación y la recuperación.

