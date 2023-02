¿Qué lugar ocupa el “chancletazo” en nuestra cultura?

El comportamiento de los seres humanos es guiado por una gran cantidad de decires que lucen como reglas sociales. Estas reglas son asumidas como verdades y han servido para el intento de comprender de manera superficial y simplista las dinámicas humanas. Estos decires tienen la característica particular de que no son cuestionados ni enmendables y que se han prestado para la construcción de prejuicios y actitudes como el machismo, el patriarcado, la misoginia y la homofobia. Decires como, “el hombre es la cabeza del hogar”, “los niños hablan cuando las gallinas mean”, “las niñas bonitas no dicen groserías” entre otros.