19 de noviembre de 2025
76°nubes dispersas
Anabelle Torres Colberg
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Qué vamos a hacer con el cáncer?

Los planes médicos deben eliminar restricciones de edad o sintomatología para aprobar procedimientos que podrían detectar oportunamente un tumor, opina Anabelle Torres Colberg

19 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Tras el diagnóstico de cáncer de Ferdinand Pérez, la licenciada Anabelle Torres reflexiona sobre cambios necesarios para atender a los pacientes. Los planes médicos deben eliminar restricciones de edad o sintomatología para aprobar procedimientos que podrían detectar oportunamente un tumor, opina la abogada. (Nahira Mountcourt)

La vida, cada cierto tiempo, se encarga de recordarnos cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Hoy me corresponde dejar a un lado, por un instante, el análisis, la fiscalización y la opinión política que habitualmente comparto en este espacio. Desde hace meses colaboro profesionalmente en el programa Jugando Pelota Dura junto a Ferdinand Pérez y Alex Delgado: dos víctimas de ese intruso que irrumpe en el cuerpo sin consentimiento, pero también dos ejemplos de cómo enfrentar dignamente esa terrible enfermedad, lo que será su mayor legado.

Cáncer, Planes de salud, oncología, Ferdinand Pérez, Alex Delgado, Jugando pelota dura, Salud pública
ACERCA DEL AUTOR
Anabelle Torres Colberg

Anabelle Torres Colberg

La autora es abogada y analista de temas políticos.
