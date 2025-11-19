La vida, cada cierto tiempo, se encarga de recordarnos cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Hoy me corresponde dejar a un lado, por un instante, el análisis, la fiscalización y la opinión política que habitualmente comparto en este espacio. Desde hace meses colaboro profesionalmente en el programa Jugando Pelota Dura junto a Ferdinand Pérez y Alex Delgado: dos víctimas de ese intruso que irrumpe en el cuerpo sin consentimiento, pero también dos ejemplos de cómo enfrentar dignamente esa terrible enfermedad, lo que será su mayor legado.

