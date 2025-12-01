Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Hiram Sánchez MartínezHiram Sánchez Martínez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Quedarse dormido al volante no es excusa

Manejar bajo los efectos del cansancio físico es como manejar en estado de embriaguez, escribe Hiram Sánchez Martínez

1 de diciembre de 2025 - 11:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La conductora que atropelló al peatón permaneció en el lugar del choque. (Archivo)
Subirse a un carro “muerto del sueño”, a sabiendas de que el cuerpo está extenuado y no apto para conducir un vehículo de motor, es un acto temerario o, cuando menos, negligente, escribe Hiram Sánchez.

De un tiempo para acá he escuchado en los noticiarios la defensa de “Me quedé dormido”, como justificación ante uno o más homicidios cometidos por el conductor de un vehículo de motor. Hace poco, un conductor sobrio, según la prueba de alcohol, arrolló a tres personas que participaban en una colecta para un viaje deportivo a Estados Unidos, e invocó la defensa del sueño sobrevenido al volante. Aún no se sabe si fue que se distrajo hablando por teléfono, no durmió lo suficiente o si conducía bajo los efectos de alguna droga, sustancia o medicamento que pudiera haberlo inducido al sueño en momento tan inapropiado. Habrá que esperar por la investigación y los análisis químicos del Instituto de Ciencias Forenses. Estos habrán de revelar la verdadera condición química del cuerpo del conductor y ayudarán a los fiscales a determinar si procede acusarlo o no, y por cuál o cuáles delitos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Hiram Sánchez Martínez

Hiram Sánchez Martínez

Exjuez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
