Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Químicos eternos y riesgo militar

Hosea Santiago Cruz advierte que el uso de espumas contra incendios por parte del ejército de Estados Unidos puede aumentar la contaminación del agua y dejar efectos persistentes en la salud y el ambiente.

18 de enero de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El uso militar de AFFF implica riesgos ambientales y económicos innecesarios: aumento en el costo del agua potable, depreciación del valor de las propiedades y contaminación del ganado, los cultivos y los mariscos que consumimos, señala Andy Kaplan. (Xavier Araújo)

La reactivación de maniobras militares en Puerto Rico vuelve a encender una alerta ambiental de largo plazo: el posible aumento de contaminación por sustancias altamente tóxicas conocidas como químicos eternos. Se trata de compuestos asociados a cáncer, daños al sistema inmunológico y enfermedades hepáticas, cuya característica más inquietante es su persistencia. Una vez liberados al ambiente, pueden permanecer durante décadas.

ACERCA DEL AUTOR
Hosea Santiago Cruz

Hosea Santiago Cruz

El autor es estudiante en la Universidad Carnegie Mellon. Es candidato a Doctorado en Ingeniería Ambiental en ese centro docente.
