OpiniónCon acento propio
Suscriptores
OPINIÓN
Con acento propio
Sergio RamírezSergio Ramírez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El Viejo Destino Manifiesto

La flota de Estados Unidos ya se halla de nuevo en las aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, donde China y Rusia tienen tiempo de haberse aposentado,destaca Sergio Ramírez

21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Destino Manifiesto y Doctrina Monroe de por medio, el primer punto de mira es el Caribe, donde en 1898 se estrena, como corolario, la política de las cañoneras del presidente McKinley, cuando la guerra de Cuba culmina con la derrota de España, destaca Sergio Ramírez. (The Associated Press)

Al pastor John Cotton, fue al primero que se le ocurrió decir, para el tiempo de la colonización de Nueva Inglaterra, que una nación podía avasallar a otra siempre que los amparara “un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas”. Para aquellos puritanos, abuelos fundadores de los futuros Estados Unidos, todo placer estaba vedado; la comida era para nutrirse, el sexo para reproducirse, la ropa no para engalanarse, sino para abrigarse, y las guerras para asegurarse un espacio vital deparado por la voluntad divina.

ACERCA DEL AUTOR
Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Arrow Icon
Escritor y Periodista
