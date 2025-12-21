El Viejo Destino Manifiesto
La flota de Estados Unidos ya se halla de nuevo en las aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, donde China y Rusia tienen tiempo de haberse aposentado,destaca Sergio Ramírez
21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Al pastor John Cotton, fue al primero que se le ocurrió decir, para el tiempo de la colonización de Nueva Inglaterra, que una nación podía avasallar a otra siempre que los amparara “un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas”. Para aquellos puritanos, abuelos fundadores de los futuros Estados Unidos, todo placer estaba vedado; la comida era para nutrirse, el sexo para reproducirse, la ropa no para engalanarse, sino para abrigarse, y las guerras para asegurarse un espacio vital deparado por la voluntad divina.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: