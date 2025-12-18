Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ismael San Miguel QuiñonesIsmael San Miguel Quiñones
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Guerra fría en Latinoamérica

El nuevo campo de batalla es cibernético y está potenciado con la inteligencia artificial, opina Ismael San Miguel

18 de diciembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Queda por ver si prevalecerá en Latinoamérica la diplomacia sobre la doctrina Monroe, la paz versus la guerra, escribe Francisco San Miguel. En la foto José Antonio Kast, recién electo presidente en Chile. (Matias Delacroix)

La Guerra Fría, ese gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética librado entre 1945 y 1991, tal parece que nunca acabó. Parecería que luego de un largo sueño amenaza nuevamente la paz y la seguridad mundial. Fue llamada “guerra fría” porque nunca evolucionó a conflicto militar directo entre ambas superpotencias, aunque por lo bajo se enfrentaron de mil maneras. Predominaron operativos de espionaje y contraespionajes, floreció una carrera nuclear-armamentista, así como campañas de guerras “proxy” y hasta la lucha por llegar primero a la Luna.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Guerra FríaChina RusiaEstados UnidosVenezuelaPuerto RicoLatinoamérica
ACERCA DEL AUTOR
Ismael San Miguel Quiñones

Ismael San Miguel Quiñones

Arrow Icon
El autor es profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: