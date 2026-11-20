Reconstruir el servicio público
Hay que evaluar, exigir resultados y sacar a quienes no cumplen. Pero siempre con criterios profesionales, no políticos
20 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
20 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Acabo de leer “Who Is Government? The Untold Story of Public Service”, un libro compilado en 2025 por Michael Lewis que todos los que hemos ocupado un cargo público deberíamos leer. Lewis reunió a varios escritores para contar las historias de servidores públicos estadounidenses que realizan trabajos extraordinarios sin recibir reconocimiento alguno. Estamos hablando de científicos, investigadores, técnicos y funcionarios que llevan décadas acumulando conocimientos y resolviendo problemas. Esa es la gente que no sale en las noticias y que por lo general no busca protagonismo.
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