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prima:El juramento de servir

No hay perdón para los que muerden la mano extendida del necesitado que pide ayuda, opina Orlando Parga

14 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La titular de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta señalamientos muy graves, entre otros asuntos, sobre la frustrada otorgación de un contrato de $38.5 millones a una empresa de cuestionado desempeño. Lo anterior desemboca en un reperpero que hasta involucró directamente a La Fortaleza, señala Orlando Parga. (Xavier Araújo)

El Departamento de la Familia tiene un presupuesto consolidado de $3,825 millones. De esa suma, el 89% corresponde a asignaciones de fondos federales. De la oferta de servicios de esta agencia depende, de alguna u otra manera, la mitad de la población puertorriqueña. Nos referimos a la gente más pobre y vulnerable de Puerto Rico. Se trata, más o menos, de 1.8 millones de habitantes en niveles de pobreza, quienes viven con su mano extendida, procurando atención de los funcionarios de esa importante dependencia gubernamental.

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