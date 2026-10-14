El juramento de servir
No hay perdón para los que muerden la mano extendida del necesitado que pide ayuda, opina Orlando Parga
14 de octubre de 2026 - 11:00 PM
14 de octubre de 2026 - 11:00 PM
El Departamento de la Familia tiene un presupuesto consolidado de $3,825 millones. De esa suma, el 89% corresponde a asignaciones de fondos federales. De la oferta de servicios de esta agencia depende, de alguna u otra manera, la mitad de la población puertorriqueña. Nos referimos a la gente más pobre y vulnerable de Puerto Rico. Se trata, más o menos, de 1.8 millones de habitantes en niveles de pobreza, quienes viven con su mano extendida, procurando atención de los funcionarios de esa importante dependencia gubernamental.
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