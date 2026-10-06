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Antonio Quiñones CalderónAntonio Quiñones Calderón
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prima:Semilla de buen gobierno

Puerto Rico necesita de servidores públicos que entiendan que el poder no es un privilegio, sino el préstamo que el pueblo concede a uno de los suyos por un tiempo indefinido para servirle bien, subraya Antonio Quiñones Calderón

6 de octubre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Don Ramón Luis entendió desde el día 1 que ser alcalde significaba mucho más que administrar. Sabía que significaba estar cerca de la gente, conocer sus preocupaciones y hacer del servicio público una responsabilidad cotidiana, asegura Antonio Quiñones. (Archivo)

Hay momentos en la vida de un pueblo en los que un gesto, aparentemente sencillo, se reviste de un significado mucho mayor del que aparenta a primera vista.

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CatañoRamón Luis RiveraGobierno de Puerto Rico
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Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón

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Antonio Quiñones Calderón, periodista e historiador, ha ejercido el periodismo por más de seis décadas y es autor de una treintena de libros sobre asuntos de política y gobierno, incluido Historia...
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