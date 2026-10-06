Opinión
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Semilla de buen gobierno
Puerto Rico necesita de servidores públicos que entiendan que el poder no es un privilegio, sino el préstamo que el pueblo concede a uno de los suyos por un tiempo indefinido para servirle bien, subraya Antonio Quiñones Calderón
6 de octubre de 2026 - 10:45 PM
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