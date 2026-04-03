Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Reflexiones de Semana Santa: la lección ignorada que vence el odio y abre brecha al perdón
Creyentes y ateos estamos llamados a preguntarnos qué sentiríamos si estuviéramos hoy en el Medio Oriente, en el ojo mismo de una batalla destructiva, en un escenario donde se respira odio, rencor y la avaricia por el poder, escribe Víctor Rodríguez
3 de abril de 2026 - 6:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.