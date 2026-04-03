Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Víctor Iván Rodríguez PérezVíctor Iván Rodríguez Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Reflexiones de Semana Santa: la lección ignorada que vence el odio y abre brecha al perdón

Creyentes y ateos estamos llamados a preguntarnos qué sentiríamos si estuviéramos hoy en el Medio Oriente, en el ojo mismo de una batalla destructiva, en un escenario donde se respira odio, rencor y la avaricia por el poder, escribe Víctor Rodríguez

3 de abril de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los seres humanos al presente hemos llegado a un punto en el que parece que ya no somos capaces de ver el dolor de los demás, y mucho menos de sentirlo como propio, destaca Víctor Rodríguez. (Emrah Gurel)

Durante la Semana Mayor, contemplamos una realidad que revela nuestra fragilidad moral y espiritual ante la violencia que azota al mundo. Hoy, las guerras y otros serios conflictos evidencian la herida profunda del pecado, manifestada en la deshumanización del prójimo y en la pérdida de la dignidad humana.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Semana Santa JesucristoGuerrascristianismo
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Iván Rodríguez Pérez

Víctor Iván Rodríguez Pérez

Arrow Icon
El autor fue oficial de la Unión Independientes de Empleados Telefónicos. Estudió Administración Pública y Contabilidad en la Universidad Interamericana y en la American University. Es amante de la fotografía,...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: