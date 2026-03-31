Opinión
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Reflexiones de Semana Santa: un relato lleno de contrastes
Jesús pudo haber optado por salvarse él, huyendo o negando su identidad, sin embargo, su naturaleza, su vocación de servicio y el amor por su pueblo no se lo permitía, escribe Eunice Santana
31 de marzo de 2026 - 10:45 PM
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