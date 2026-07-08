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prima:Reforma de permisos: clientelismo e impericia, otra vez

No existe evidencia de que las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos, el proceso de evaluación ambiental y las definiciones de Zona Marítimo Terrestre tengan vínculo alguno con la crisis de vivienda y la creación de pequeñas y medianas empresas, subraya Raúl Santiago

8 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No existe evidencia de que las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos, el proceso de evaluación ambiental y las definiciones de Zona Marítimo Terrestre tengan vínculo alguno con la crisis de vivienda, escribe Raúl Santiago Bartolomei (Suministrada)

Ante reclamos de la clase empresarial y los gremios de construcción en Puerto Rico, en el 2025 el gobierno de Puerto Rico creó un Task Force para evaluar los procesos de planificación y de permisos en el archipiélago y recomendar cursos de acción para atender las deficiencias encontradas. En junio de ese año, el Task Force publicó un informe final que -ante la falta de evidencia empírica- lee más como un manifiesto que como un ejercicio analítico de rigor.

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Reforma de permisosZona Marítimo TerrestrePlan de Uso de Terrenos de Puerto RicoPymesLegislatura
ACERCA DEL AUTOR
Raúl Santiago Bartolomei

Raúl Santiago Bartolomei

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El autor es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y coordinador de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
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