Opinión
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Reforma de permisos: clientelismo e impericia, otra vez
No existe evidencia de que las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos, el proceso de evaluación ambiental y las definiciones de Zona Marítimo Terrestre tengan vínculo alguno con la crisis de vivienda y la creación de pequeñas y medianas empresas, subraya Raúl Santiago
8 de julio de 2026 - 10:00 PM
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