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prima:Una excusa baladí para cambiar la zona marítimo terrestre

La legislación, de ser aprobada, obligaría al agrimensor a utilizar únicamente el criterio de la marea, señala Aurelio Mercado

21 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La inundación fue tal que todavía ayer en la tarde había varios pies de agua acumulada en las calles de estas comunidades costeras. (michelle.estrada@gfrmedia.com)
El gobierno federal ordenó crear mapas de inundaciones por mareas ciclónica, considerando las cinco categorías de huracanes, con el objetivo de poder llevar a cabo desalojos de la población en caso de ciclones, señala Aurelio Mercado

Estuve presente en el salón de audiencias durante la primera vista legislativa en la que se discutió el Proyecto de la Cámara 25, sobre cambios a la zona marítimo terrestre. Por eso, intereso aclarar comentarios relacionados con posturas de apoyo a esta legislación, cuya intención es declarar formalmente casi toda la parte de arena seca en todo Puerto Rico como propiedad privada. A esos fines, la medida alude a la marea astronómica como único criterio para llevar a cabo un deslinde en la zona marítimo-terrestre.

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