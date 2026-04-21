Una excusa baladí para cambiar la zona marítimo terrestre
La legislación, de ser aprobada, obligaría al agrimensor a utilizar únicamente el criterio de la marea, señala Aurelio Mercado
21 de abril de 2026 - 11:00 PM
21 de abril de 2026 - 11:00 PM
Estuve presente en el salón de audiencias durante la primera vista legislativa en la que se discutió el Proyecto de la Cámara 25, sobre cambios a la zona marítimo terrestre. Por eso, intereso aclarar comentarios relacionados con posturas de apoyo a esta legislación, cuya intención es declarar formalmente casi toda la parte de arena seca en todo Puerto Rico como propiedad privada. A esos fines, la medida alude a la marea astronómica como único criterio para llevar a cabo un deslinde en la zona marítimo-terrestre.
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