Opinión
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Repensando el modelo deportivo de Puerto Rico
El éxito deportivo no comienza en el podio olímpico. Comienza en la salud pública. Puerto Rico enfrenta tasas preocupantes de obesidad infantil, sedentarismo y enfermedades metabólicas en edades cada vez más tempranas, señala Gerardo Miranda
6 de abril de 2026 - 10:15 PM
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