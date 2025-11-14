Romper el ciclo en Tailandia
En Puerto Rico y en América Latina he visto que la democracia rara vez muere de un solo golpe, opina Eduardo Bhatia
14 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
14 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Parte de mi labor como profesor universitario durante los últimos cinco años, ha sido el privilegio de ofrecer orientación, mentoría y asesoramiento a estudiantes internacionales y movimientos políticos en distintas partes del mundo — no sólo en Puerto Rico o en Estados Unidos, sino también en países que enfrentan una misma pregunta crucial del siglo XXI: ¿cómo mantener viva la democracia? De hecho, uno de los seminarios que dicto lleva por título Democracia y desconfianza, y explora la erosión común que sufren muchas democracias contemporáneas.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: