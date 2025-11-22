Salir a comprar pan
En lugar de procurar el rescate de parques y espacios públicos, hemos alimentado una cultura de encierro, escribe Ana Teresa Toro
22 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
La sensación la recuerdo perfectamente: libertad y complicidad con el yo que me habita. Era la primera vez que salía sola sin supervisión. No habría maestra dando instrucciones, ni maestro velando en el recreo. No habría mamá, papá, hermana mayor, abuelos, tías o vecinas. No estaría la señora de los limbers, ni el señor que vende el periódico, ni don Tito, el chofer de la guagua, ni la mamá de mi amiguita, ni nadie. Iba sola, con una misión y un billete en el bolsillo. Me tocó hacer el mandado.
